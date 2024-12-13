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Стали известны личности мужчин, пытавшихся взорвать автомобиль разработчика «Искандера»

В попытке взрыва машины разработчика «Искандеров» подозревают кикбоксера

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В попытке взрыва автомобиля замдиректора завода по выпуску «Искандера» и других ракетных комплексов в Коломне подозревают кикбоксера из Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«22-летний Шандро вместе со своим другом, 23-летним Денисом получили через Интернет террористическое задание - заложить бомбу под «Тойоту» заместителя руководителя Конструкторского бюро машиностроения», — отмечается в публикации.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что по подозрению в попытке подрыва задержаны Шандро Шишков и Денис Кайзер. Молодые люди заложили мину под Toyota Land Cruiser Геннадия Девяткова и должны были привести ее в действие утром, когда замруководителя КБ сядет в машину и поедет на работу. Им помешали сотрудники ФСБ.

Шишков в 2021 году был судим за разбой, уточняет Life со ссылкой на Shot.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае могут оштрафовать на АЗС.

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