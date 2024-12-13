Российских водителей могут оштрафовать на АЗС

Самое типичное и популярное нарушение, за которое могут оштрафовать на АЗС — это въезд на заправочную станцию под кирпич. Об этом «Российской газете» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Второе – выезд с заправочной станции, нарушая требования дорожного знака. Например, указан поворот только налево, а водители выезжают направо. По словам специалиста, во многих городах АЗС при такой организации дорожного движения часто совпадают с выездом на дороги с односторонним движением. Сотрудники ГИБДД дежурят в таких местах, поэтому заметят нарушение, которое влечет в том числе и лишение прав.

Следующее нарушение – выезд с заправочным пистолетом в бензобаке. По словам автоюриста, при таких инцидентах водители аккуратно достают пистолет, отъехав несколько метров, кладут его рядом с заправочной станцией и уезжают. Однако, большое количество АЗС оснащены камерами наблюдения, поэтому все нарушения фиксируются. По закону за скрытие с места ДТП грозит лишение права управления на год или полтора или арест до 15 суток.

Четвертое нарушение – наезд на пешеходов при выезде с заправочной станции. В этой ситуации можно получить как административное, так и уголовное наказание в зависимости от степени причинения вреда здоровью пешехода.

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