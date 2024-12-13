Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российских водителей могут оштрафовать на АЗС

Автоюрист Воропаев назвал четыре нарушения, за которые могут оштрафовать на АЗС

close
Unal Cam/Global Look Press

Самое типичное и популярное нарушение, за которое могут оштрафовать на АЗС — это въезд на заправочную станцию под кирпич. Об этом «Российской газете» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Второе – выезд с заправочной станции, нарушая требования дорожного знака. Например, указан поворот только налево, а водители выезжают направо. По словам специалиста, во многих городах АЗС при такой организации дорожного движения часто совпадают с выездом на дороги с односторонним движением. Сотрудники ГИБДД дежурят в таких местах, поэтому заметят нарушение, которое влечет в том числе и лишение прав.

Следующее нарушение – выезд с заправочным пистолетом в бензобаке. По словам автоюриста, при таких инцидентах водители аккуратно достают пистолет, отъехав несколько метров, кладут его рядом с заправочной станцией и уезжают. Однако, большое количество АЗС оснащены камерами наблюдения, поэтому все нарушения фиксируются. По закону за скрытие с места ДТП грозит лишение права управления на год или полтора или арест до 15 суток.

Четвертое нарушение – наезд на пешеходов при выезде с заправочной станции. В этой ситуации можно получить как административное, так и уголовное наказание в зависимости от степени причинения вреда здоровью пешехода.

Ранее назвали самые ожидаемые автоновинки 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами