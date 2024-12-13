На видео попало, как курьер ногой пробил лобовое стекло автомобиля Lada Priora в Ростове

В Ростове 11 декабря курьер на скутере разбил лобовое стекло автомобилю Lada Priora, который въехал в него на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улиц Пушкинской и Крепостного. Очевидцы сняли инцидент на камеру.

На кадрах видно, как в скутер курьера въезжает Lada Priora. После чего доставщик подходит к машине, пинает ее в боковую дверь, а потом забирается на капот и пробивает ногой лобовое стекло. Водитель автомобиля выходит из машины, но курьер садится на скутер и уезжает с места ДТП.

Уточняется, что местонахождение и личность курьера неизвестны, поэтому водителю Lada Priora придется восстанавливать стекло за свой счет.

До этого во Владимире на парковке возле торгового центра «Глобус» водитель устроил дрифт с ребенком на багажнике.

На кадрах видно, как автомобиль быстро едет и дрифтит, при этом ребенок сидит на машине и держится за спойлер.

Ранее на видео попал взрыв «Газели» в Омске.