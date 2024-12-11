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На видео попал взрыв «Газели» в Омске

В Омске на видео попало, как взорвалась «Газель»

В Омске 12 декабря «Газель» взорвалась во время ремонтных работ. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что два авторемонтника решили починить «Газель» ночью в своем гараже на окраине города. На машине было установлено газовое оборудование, а сам баллон был полон. Когда мужчины начали выполнять сварочные работы на автомобиле, произошел взрыв, который запечатлела уличная камера.

На кадрах видно, как сначала начинает идти дым, потом автомобиль взрывается, и весь гараж охватывает пламя.

Уточняется, что оба мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью. Пожарные техники устанавливают точные причины трагедии, сотрудники полиции также проводят проверку.

До этого в Турции на видео попали 30 автомобилей, которые столкнулись из-за непогоды. В результате ДТП на трассе Ван-Эрджиш на востоке страны пострадал 51 человек.

На кадрах видно, как среди поврежденных машин кричат люди, в этот момент с дороги вылетает еще один автомобиль, который врезается в машины и сбивает человека.

Ранее водитель автобуса устроил истерику перед пассажирами в Челябинске.

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