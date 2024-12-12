Триллион рублей потратят в России на новые платные дороги

В России строительство новых платных трасс обойдется в 1 трлн рублей до 2030 года. Это следует из утвержденных правительством РФ планов, которые реализует госкомпания «Автодор», пишет «Коммерсантъ».

Ожидается, что до 2030 года объем финансирования компании вырастет на 20% — до 1,05 трлн рублей. При этом 889,5 млрд рублей составят субсидии из федерального бюджета. К окончанию десятилетия «Автодор» намерен провести 647 км магистралей.

Самым дорогостоящим проектом будет дорога, которая свяжет Джубгу и Сочи в Краснодарском крае. Примерные затраты — до 1,5 трлн рублей (строительство потребует создания тоннелей). Однако на 2025-2026 годы было решено выделить только 130 млрд рублей на обход Дагомыса.

Также в 100 млрд рублей обойдется реконструкция участка трассы М-4 от Каменск-Шахтинского до Аксая в Ростовской области. А вот на продление дороги М-12 до

Екатеринбурга придется потратить 42,6 млрд рублей. Еще 56,6 млрд рублей пойдут на расширение участка трассы М-3 в Московской и Калужской областях.

Планируемые сборы от проезда по «платникам» — 1,07 трлн рублей за пять лет.

Напомним, что с 2025 года стартует национальный проект «Эффективная транспортная система», рассчитанный до 2030 года. Он станет «бесшовным» продолжением завершающегося в этом году нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» и объединит важнейшие транспортные объекты. Гражданам позволит безопаснее и быстрее перемещаться по стране. Что было сделано за минувшие шесть лет, и какие планы по развитию транспортной системы на ближайшую шестилетку, — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минтранс предложил дать каждой автотрассе собственное имя.