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Названа стоимость нового Jetour в России

«РГ»: в России Jetour X70 будут продавать за 2,6 млн рублей

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Jetour

В России новый паркетник Jetour X70 оказался на 350 тыс. рублей дешевле своего предшественника X70 Plus. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что модель Jetour X70 получила 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 210 Нм. Ее также оснастили 6-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Доступна будет машина только в одной комплектации. Внутри у нее: мультимедиа с дисплеем 10,3 дюйма, камеры кругового обзора, панорамная крыша, подогрев сидений и т.д.

Ценник модели составляет 2,6 млн рублей.

До этого в России на популярный внедорожник Jetour T2 объявили скидку в 320 тыс. рублей.

Действует акция до конца ноября. Чтобы получить скидку, нужно сдать старый автомобиль в трейд-ин и воспользоваться фирменным кредитом. В результате автомобиль можно будет приобрести в топовой комплектации Expedition за 3,9 млн рублей вместо прежних 4,2 млн рублей. Примечательно, что ценник с учетом скидки на данный внедорожник оказался даже ниже, чем на базовую версию Voyage.

Ранее стало известно, когда в Россию привезут новый Jetour.

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