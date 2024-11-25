На популярную модель Jetour объявили скидку в 320 тысяч рублей

В России на популярный внедорожник Jetour T2 объявили скидку в 320 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Действует акция до конца ноября. Чтобы получить скидку, нужно сдать старый автомобиль в трейд-ин и воспользоваться фирменным кредитом. В результате автомобиль можно будет приобрести в топовой комплектации Expedition за 3,9 млн рублей вместо прежних 4,2 млн рублей. Примечательно, что ценник с учетом скидки на данный внедорожник оказался даже ниже, чем на базовую версию Voyage.

До этого бренд Jetour начал продажи в Китае кроссовера Shanhai T1, приспособленного для активного отдыха.

Кроссовер с гибридной силовой установкой способен проезжать на электротяге до 150 км. По дизайну Jetour T1 напоминает более крупный Jetour T2. Длина Т1 — 4706 мм, колесная база — 2810 мм. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной 600 мм и буксировать прицеп массой 1,6 т. Автомобиль снабжен гибридной силовой установкой на основе бензинового турбомотора 1.5 мощностью 156 л.с. Суммарная мощность силовой установки — 204 л.с.

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