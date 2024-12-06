В Госдуме предложили ужесточить наказание для автоподставщиков

В Госдуме будет внесен законопроект, которым предлагается считать автоподставу как самостоятельный вид преступления. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на представителей фракции ЛДПР. Представители партии предлагают ввести для этой категории преступлений наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Как объяснили парламентарии, в настоящее время автоподставщиков судят по статье о мошенничестве, хотя их действия связаны не только с вымогательствами, но и с угрозой жизни и здоровью гражданам, а также с грубыми нарушениями ПДД и причинением ущерба имуществу граждан.

Уточняется, что законопроект уже подготовлен и скоро будет рассматриваться в Госдуме.

До этого сообщили, что в Госдуму внесут законопроект об освобождении автомобилей со спецсигналами от штрафов за нарушения, которые фиксируют камеры безопасности дорожного движения. Депутаты указывают, что водители спецтранспорта, скорой помощи, пожарных, полицейских и других машин, с включенными проблесковыми маячками, могут не соблюдать некоторые правила дорожного движения. Штрафы за подобные нарушения выносятся собственникам машин, в частности МВД, Минобороны, ФСБ и прочим.

Ранее стало известно, сколько заработал завод Toyota в Петербурге во время простоя.