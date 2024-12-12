АвтоВАЗ выпустит 12 новинок Lada

Отечественный автопроизводитель »АвтоВАЗ» заявил о планах выпустить 12 новых модификаций и моделей Lada до 2030 года. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов журналистам на предприятии в Тольятти.

«До 2030 года мы планируем запустить порядка 12 новых модификаций и моделей, и мы подтверждаем эти планы. Если бы мы не были гибкими, то мы не смогли бы принять быстрых управленческих решений. Мы реагировали на вызовы точки зрения санкционного давления», — передают слова Соколова «Известия».

Среди основных грядущих новинок компании — Lada Iskra.

Глава компании добавил, что в 2025 году «АвтоВАЗ» хочет выпустить 500 тыс. автомобилей, однако все зависит от ситуации на рынке.

До этого Соколов говорил, что каждый день с конвейера в Тольятти сходит несколько автомобилей Lada Iskra, и новая модель уже «живет своей жизнью», несмотря на то, что еще не вышла на рынок. Старт продаж запланирован на первую половину 2025 года. Выход новой модели на рынок произойдет через 1,5–3 месяца после начала ее выпуска, уточнил он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит Lada Iskra «Табаско».