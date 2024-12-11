«АвтоВАЗ» выпустит Lada Iskra «Табаско»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили Lada Iskra в новый яркий цвет «Табаско». Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «Вконтакте».

«На конвейере ВАЗа собран тестовый автомобиль Lada Iskra, окрашенный новой металлизированной эмалью» Табаско». Эмаль имеет ярко -сочный насыщенный » морковный» оттенок», — говорится в сообщении паблика.

Lada Iskra будет продаваться в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. До этого отмечалось, что для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Начало производства и продаж новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra запланировано на весну 2025 года.

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