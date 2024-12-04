Президент «АвтоВАЗа» заявил о выпуске Lada Iskra с разными типами кузова

«АвтоВАЗ» уже выпускает новую модель Lada Iskra с разными типами кузова в процессе отладки производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Сегодня Lada Iskra уже выпускается в различных типах кузова. Каждый день сходит несколько автомобилей для того, чтобы отладить производственные процессы, работу конвейера по сборке, сварке, окраске этого автомобиля», — приводит агентство слова Соколова.

По его словам, каждый день с конвейера в Тольятти сходит несколько автомобилей, и новая модель уже «живет своей жизнью», несмотря на то, что еще не вышла на рынок. Старт продаж Lada Iskra запланирован на первую половину 2025 года, подтвердил глава «АвтоВАЗа». Выход новой модели на рынок произойдет через 1,5–3 месяца после начала ее выпуска, уточнил он.

Ранее глава «АвтоВАЗа» заявил о готовности пересмотреть план производства из-за снижения продаж автомобилей в России.