На видео попало, как перевернувшаяся скорая помощь едва не сбила двух женщин

В России две женщины смогли избежать травм после того, как в нескольких сантиметрах от них пролетел опрокинувшийся автомобиль скорой помощи. Видеозапись аварии опубликовал Telegram-канал «Спецдорпроект».

«Водитель легковушки не поделил перекресток с машиной скорой помощи. От столкновения скорую развернуло и понесло прямо на пешеходный переход», — отмечается в публикации.

У края дороги в этот момент стояли две женщины, опрокинувшийся медицинский УАЗ проскользил по дороге в непосредственной близости от людей. После этого на дорогу упал столб, задетый УАЗом. Он также упал недалеко от женщин, которые успели отойти в сторону.

До этого на видео попали последние секунды перед лобовым ДТП с тремя автомобилями на Урале.

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