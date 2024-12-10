«Серые» иномарки снимут с учета в ГИБДД. Виноваты недобросовестные посредники Иномарки, ввезенные в Россию с нарушениями при растаможке, лишат ПТС

Росстандарт планирует отозвать аккредитацию у испытательных лабораторий, выдающих свидетельства безопасности на иномарки с нарушениями, узнала «Газета.Ru». В ведомстве считают, что такие конторы выдают документы без осмотра машин и мухлюют с их техническими данными для занижения таможенных платежей. По мнению экспертов, отзыв аккредитации ударит и по честным покупателям автомобилей: у них могут аннулировать регистрацию в ГИБДД, если машина прошла через забракованную лабораторию.

Росстандарт проверит испытательные лаборатории, выдающие свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), и инициирует отзыв аккредитации у тех, которые работают недобросовестно. Об этом рассказал заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин на конференции автомобильных инженеров (ААИ).

Что такое СБКТС? СБКТС — документ, который оформляется на машину при ввозе в РФ гражданином или компанией. Все автомобили, ввезенные в страну по «серой» схеме импорта, обязаны получать СБКТС. Без этого документа нельзя оформить электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) и ввести автомобиль в правовое поле — зарегистрировать в ГИБДД и эксплуатировать.



Кузьмин сообщил о большом количестве лабораторий, выдающих СБКТС без непосредственного инструментального осмотра и испытаний ввозимых иномарок.

«Росстандартом будут применяться соответствующие меры, в том числе ходатайство в адрес Минпромторга об исключении из перечня уполномоченных на оформление электронных паспортов таких организаций», — заявил Кузьмин, выступая на конференции.

Он уточнил, что это касается лабораторий, которые нарушают «Кодекс добросовестного поведения аккредитованных испытательных лабораторий», разработанный Росстандартом совместно с ФГУП «НАМИ» в 2023 году. Лабораториям, которые работают добросовестно, чиновник пообещал перевод документооборота в электронный вид и содействие в ускорении работы. Тем, которые лишь формально выдают документы, не осматривая машины в реальности, — санкции вплоть до отзыва аккредитации.

«Некоторые лаборатории продолжают оформлять большое количество СБКТС в сутки, не соответствующее их фактическим возможностям. Такие меры будут как раз стимулировать лаборатории добросовестно выполнять свою работу, ну а в противном случае [лаборатории], конечно же, столкнутся с определенными затруднениями», — предупредил замглавы Росстандарта.

Честный покупатель пострадает

Если СБКТС оформлено с нарушениями, регулирующие органы могут его аннулировать, что повлечет за собой аннулирование выданного на машину ЭПТС и прекращение регистрации автомобиля в ГИБДД.

На практике случаи аннулирования СБКТС и ЭПТС и последующего принудительного снятия машин с учета наблюдаются регулярно, заявил «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. По его словам, среди нарушений, которые допускают лаборатории при выдаче СБКТС: отсутствие осмотра машины, указание в документе ложных данных о номере двигателя и занижение технических характеристик авто, в результате чего владелец может платить заниженные таможенную пошлину и утильсбор.

«Навести порядок в этой сфере необходимо. Добропорядочные игроки рынка проходят все предусмотренные законом этапы, им нет необходимости каким-то образом заинтересовывать лаборатории выдавать документы без автомобиля. Все схемы, которые прокручивают с дистанционным оформлением, делаются с целью дальнейшей незаконной легализации автомобиля, что в дальнейшем влечет аннулирование ЭПТС», — предупредил Шелков.

По его словам, было много случаев, когда автомобиль еще стоял в Бишкеке или ехал на автовозе по территории Казахстана, а в России на него уже были оформлены СБКТС и ЭПТС и поданы документы на списание утильсбора.

«Лаборатории, которые выдают СБКТС дистанционно, зависимы от информации, которую им предоставил заявитель. Если информация была недостоверной или заведомо подложной, человек с таким ЭПТС приезжает в ГИБДД, и там выявляют несоответствие и отказывают в регистрации», — сказал Шелков.

ПТС лишат точечно

По словам экспертов, водители в большинстве случаев не знают, что купили иномарки, оформленные с нарушениями при растаможке: документы за них оформляли фирмы-посредники, либо они покупали уже привезенные и растаможенные автомобили у продавцов.

По мнению Максима Шелкова из «Автокриминалиста», всеобъемлющего отзыва СБКТС, выданных недобросовестными лабораториями, не будет, но многие свидетельства могут быть аннулированы. Даже если данные об автомобилях поданы верно, после отзыва аккредитации все машины, прошедшие через забракованную лабораторию, подлежат проверке. На время этих мероприятий регистрацию автомобилей не приостановят, проблемы возникнут при выявлении несоответствия данных, подчеркнул эксперт.

В большинстве автомобилей, свидетельства о безопасности которых оформлялись без осмотра, нет технических несоответствий, а причиной обращения в такие лаборатории было желание ускорить процесс оформления документов, пояснил «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«В теории СБКТС, выданные недобросовестной лабораторией, должны быть аннулированы. На практике, думаю, до этого не дойдет, потому что МВД против. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что МВД в этом случае выступает против ущемления граждан», — считает Хайцеэр.

По его мнению, если регулирующие органы начнут в массовом порядке закрывать лаборатории за нарушения при выдаче СБКТС, представители лабораторий найдут выход и возобновят работу.

«Автовладельцы в сложившейся ситуации не виноваты, их нельзя гнобить, особенно в такой тяжелый период. Если Росстандарт будет бороться с нарушениями со стороны лабораторий, пусть он борется именно с лабораториями. Необходимо выработать механизм, который убережет людей», — призвал вице-президент НАС.