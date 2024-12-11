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На видео попали последние секунды перед лобовым ДТП с тремя машинами на Урале

На Урале попали на видео последние секунды перед лобовым ДТП Toyota на встречке

В Заречном (Свердловская область) водитель внедорожника Toyota выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

«Предварительно сотрудниками полиции установлено, что 70-летний водитель автомобиля Toyota при движении со стороны города Екатеринбург в направлении Каменска-Уральского по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения», — отмечается в сообщении.

На встречной полосе внедорожник врезался в Chevrolet Niva и Skoda Octavia. Пассажирка Skoda, 44-летняя женщина, получила несовместимые с жизнью травмы. Водители Niva и Skoda, а также еще один пассажир Skoda госпитализированы.

Водителя Toyota, выехавшего на встречную полосу, освидетельствовали на состояние опьянения. Он был трезв и ранее не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее «Газета.Ru» писала, какие автомобили лишат регистрации в ГИБДД из-за проблем с растаможкой.

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