На видео попали последние секунды перед лобовым ДТП с тремя машинами на Урале

В Заречном (Свердловская область) водитель внедорожника Toyota выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

«Предварительно сотрудниками полиции установлено, что 70-летний водитель автомобиля Toyota при движении со стороны города Екатеринбург в направлении Каменска-Уральского по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения», — отмечается в сообщении.

На встречной полосе внедорожник врезался в Chevrolet Niva и Skoda Octavia. Пассажирка Skoda, 44-летняя женщина, получила несовместимые с жизнью травмы. Водители Niva и Skoda, а также еще один пассажир Skoda госпитализированы.

Водителя Toyota, выехавшего на встречную полосу, освидетельствовали на состояние опьянения. Он был трезв и ранее не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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