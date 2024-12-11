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Эмили Ратаковски показала грудь в прозрачном декольте на фоне спорткара Porsche 911

В Милане Эмили Ратаковски показала грудь в прозрачном декольте на фоне Porsche

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Stefania D'Alessandro/WireImage/Getty Images

В Милане 10 декабря актрису Эмили Ратаковски сфотографировали на фоне спорткара Porsche 911. Об этом сообщает интернет-портал Yahoo Entertainment.

Сообщается, что фотография была сделана на мероприятии Puma Speedcat Launch Celebration.

До этого на видео попали последние секунды перед лобовым ДТП с тремя машинами на Урале. В Свердловской области водитель внедорожника Toyota выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля.

Предварительно сотрудниками полиции установлено, что 70-летний водитель автомобиля Toyota при движении со стороны города Екатеринбург в направлении Каменска-Уральского по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в Chevrolet Niva и Skoda Octavia. Пассажирка Skoda, 44-летняя женщина, получила несовместимые с жизнью травмы. Водители Niva и Skoda, а также еще один пассажир Skoda госпитализированы.

Ранее «Газета.Ru» писала, какие автомобили лишат регистрации в ГИБДД из-за проблем с растаможкой.

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