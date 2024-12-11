На автомобили самой популярной у женщин России китайской марки резко подняли цены

В России подорожали автомобили Omoda. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

Так, кроссоверы Omoda во всех комплектациях прибавили в цене 50 тыс. рублей. Теперь цены на автомобиль начинаются от 2,37 млн рублей.

Седан Omoda S5, который представлен в единственном исполнении Classic, стал дороже на 51 тыс. рублей. Его цена составляет 2,13 млн рублей.

Седан Omoda S5 GT тоже имеет одну версию (Tech), которая подорожала на 50 тыс. рублей. После удорожания ее стоимость достигла 2,48 млн рублей.

Omoda был признан самым женским автомобилем по итогам 2024 года.

До этого бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5.

Автомобиль предлагается в шести комплектациях. В ходе рестайлинга основные изменения коснулись передней части автомобиля. Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Ранее стало известно, что иномарки, ввезенные в Россию с нарушениями при растаможке, лишат ПТС.