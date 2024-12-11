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Названы пять недостатков китайского пикапа Foton Tunland

Автоэксперт Милешкин назвал шесть минусов пикапа Foton Tunland

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Foton Motor

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал об особенностях пикапа Foton Tunland. Один из минусов — отсутствие механической коробки передач.

«Механическая коробка для тяжелых условий, конечно, лучше автоматической. Она надежнее и дешевле в ремонте. Но прогресс и желание повысить комфорт пришло и в класс пикапов. К счастью, китайцы не догадались ставить на рамники модные преселективы», — сказал Милешкин.

Кроме того, по странной китайской традиции буксировочные проушины есть только спереди. Расход топлива в загородном режиме 10 л на 100 км, что немало для дизеля.

Климат-контроль на холодном двигателе сразу начинает работать на максимальной скорости вентилятора, поэтому можно мгновенно замерзнуть.

Плоская спинка передних сидений без поддержки поясницы неудобна. Также крайне небрежная отделка сидений: с неровными швами и торчащими нитками.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России начнутся продажи новых кроссоверов MG HS.

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