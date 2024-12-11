В 2025 году в России начнутся продажи новых кроссоверов MG HS

Британско-китайская марка MG в начале 2025 года представит в России новое поколение среднеразмерного кроссовера HS. Об этом сообщает компания «Мир-Дистрибьютор».

MG HS предложат с двумя бензиновыми турбированными двигателями: 1,5-литровым мотором мощностью 172 л.с. в комплектации Comfort и с двухлитровым мощностью 231 л.с. в версии Luxe. Моторы сочетаются с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями либо с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний.

Кроме того, до конца 2024 года в России начнутся продажи еще двух новых моделей MG — гибрида и электромобиля. Информацию о них пообещали раскрыть позже.

До этого стало известно, что в России стартовал прием заказов на кроссовер MG RX5. Об этом сообщила компания «Мир-Дистрибьютор», представляющая MG в России.

Автомобиль с передним приводом оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с. при 5600 об/мин, а также 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Длина кроссовера — 4571 мм, колесная база — 2708 мм. До 100 км/ч автомобиль способен ускориться за 9,4 с.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи нового кросс-купе Dongfeng.