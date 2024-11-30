На российский рынок вышел кроссовер MG RX5 по цене от 2,8 млн рублей

В России стартовал прием заказов на кроссовер MG RX5. Об этом сообщила компания «Мир-Дистрибьютор», представляющая MG в России.

«Автомобиль с передним приводом оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с. при 5600 об/мин, а также 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями», — отмечается в сообщении.

Длина кроссовера — 4571 мм, колесная база — 2708 мм. До 100 км/ч автомобиль способен ускориться за 9,4 с. В наличии люк в крыше и 19-дюймовые колесные диски, 14-дюймовый дисплей медиасистемы, электрорегулировка водительского кресла в шести направлениях. Автомобиль располагает двухзонным климат-контролем, есть функция вентиляции задних сидений.

По информации с официального сайта MG в России, новый кроссовер можно заказать по цене от 2,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России появится гибридная версия кроссовера Exeed RX.