Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начались продажи нового кросс-купе Dongfeng

Dongfeng начала продажи в РФ кросс-купе Fengon ix5 дешевле двух миллионов рублей

close
Dongfeng

Дистрибьютор Ixen Motors объявил о старте российских продаж среднеразмерного кросс-купе Dongfeng Fengon ix5. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Fengon ix5 — один из самых крупных купе-кроссоверов на китайском рынке. Он дебютировал в 2018 году. Автомобиль сопоставим с моделями Haval F7x и Geely Tugella. Длина машины составляет 4685 мм.

В России автомобиль представлен с безальтернативной связкой турбомотора SFG15TA (137 л.с) и вариатора. Привод - передний.

В комплектацию входят кресла с электрическими регулировками, камера заднего вида, подогревы передних сидений и наружных зеркал, мультимедиа 10,25 дюйма, светодиодные фары и 18-дюймовые колёса. Цена сейчас составляет 1,85 млн рублей.

До этого стало известно, что принадлежащий китайскому концерну Chery бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5.

Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Ранее стало известно, что иномарки, ввезенные в Россию с нарушениями при растаможке, лишат ПТС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами