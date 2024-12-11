В России начались продажи нового кросс-купе Dongfeng

Дистрибьютор Ixen Motors объявил о старте российских продаж среднеразмерного кросс-купе Dongfeng Fengon ix5. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Fengon ix5 — один из самых крупных купе-кроссоверов на китайском рынке. Он дебютировал в 2018 году. Автомобиль сопоставим с моделями Haval F7x и Geely Tugella. Длина машины составляет 4685 мм.

В России автомобиль представлен с безальтернативной связкой турбомотора SFG15TA (137 л.с) и вариатора. Привод - передний.

В комплектацию входят кресла с электрическими регулировками, камера заднего вида, подогревы передних сидений и наружных зеркал, мультимедиа 10,25 дюйма, светодиодные фары и 18-дюймовые колёса. Цена сейчас составляет 1,85 млн рублей.

До этого стало известно, что принадлежащий китайскому концерну Chery бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5.

Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Ранее стало известно, что иномарки, ввезенные в Россию с нарушениями при растаможке, лишат ПТС.