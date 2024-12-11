Житель Владивостока снял на видео автоподставщиков во время инсценировки ДТП

Во Владивостоке местный житель снял на видео автоподставщиков, которые инсценировали ДТП в районе Змеинки. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Эти ребята еще и репетировали, кто как подставится, а кто как въедет в бочину. Ездили туда-сюда, прицеливались, чтобы комар носа не подточил. Только не учли одного, что привлекли своим поведением внимание прохожих», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как два автомобиля сначала медленно едут друг на друга, потом останавливаются, и одна из машин врезается в бок другой. При этом после самой аварии белая машина немного проезжает вперед.

До этого на видео попало лобовое столкновение автомобиля Renault и большегруза в Татарстане. Сообщается, что авария произошла в Бавлинском районе на 1281 км автодороги М-5 «Урал». 48-летний водитель автомобиля Renault не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Foton.

Ранее сообщалось, что «Серые» иномарки снимут с учета в ГИБДД.