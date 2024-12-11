На видео попало лобовое столкновение автомобиля Renault и большегруза в Татарстане

В Бавлинском районе Татарстана автомобиль Renault выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Foton. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Татарстана».

«На 1281 км автодороги М-5 «Урал», 48-летний водитель автомобиля Renault, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Фотон», — говорится в сообщении.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора грузовика Foton. На кадрах видно, как машина Renault выезжает на встречную полосу движения и врезается в большегруз.

Сообщается, что в результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

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