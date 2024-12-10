Две девушки разбились, катаясь на ватрушке в Красноярске

В Красноярске две девушки разбились, катаясь на ватрушке. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Подруги летели на тюбинге, привязанном к машине, выкатились на встречку и врезались в Toyota Camry около кластера «Радуга», — говорится в сообщении канала.

Одна из девушек не выжила. Вторая находится в реанимации.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой строгого наказания за катание на привязанных к автомобилю ватрушках с детьми, а также за другие действия, которые создают угрозу жизни детей.

В качестве примера опасных действий, депутат привел случай с катанием детей по проезжей части на ватрушках, привязанных к внедорожнику в подмосковных Мытищах.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас в законе нет четкой формулировки, как наказывать за подобные действия. Депутат предложил относить подобные нарушения к статье 156 Уголовного кодекса РФ. По ней можно лишиться свободы на срок до пяти лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с созданием угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего.

Ранее красноярский блогер провез на тюбинге для катания приятеля с фейерверком и попал на видео.