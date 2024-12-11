Министр культуры Мордовии получила травмы в тяжелом ДТП

Министр культуры Мордовии Светлана Баулина получила травмы в тяжелом ДТП на трассе М-5 в Атюрьевском районе республики. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Светлана Баулина возвращалась из Рязани, куда ездила в командировку. Водитель служебной «Шкоды» чиновницы влетел в фуру, он получил травмы, несовместимые с жизнью», — отмечается в публикации.

Саму чиновницу госпитализировали с травмами в больницу Саранска.

В ГИБДД региона подтвердили факт ДТП с автомобилем Skoda и грузовым Renault. Авария произошла накануне в 21:55.

«58-летняя пассажирка Шкоды с различными травмами госпитализирована. По результату освидетельствования водитель автомашины Renault Premium трезв», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

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