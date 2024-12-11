Власти Москвы отказались от муляжей дорожных камер

Москва отказалась от муляжей дорожных камер — вместо них устанавливают дополнительные работающие камеры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу столичного ЦОДД Михаила Кизлыка.

«Мы пришли к выводу, что проще установить обычный работающий комплекс — выходит не сильно дороже, потому что для активного муляжа все равно нужно подводить электричество. Зато мы получаем, помимо контроля за нарушителями, дополнительную возможность мониторинга транспорта, находящегося в розыске, и видеоаналитику транспортных потоков», — сказал Кизлык.

До этого стало известно, что с 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер.

Решение о проведении 12-месячного эксперимента было принято во время совещания у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова. В соответствии с ним, все едущие по улицам машины фотографируются дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставляет номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ОСАГО. Если договор отсутствует, то система ГИБДД на следующий день отправляет еще один запрос.

При повторном отсутствии страховки водителю через «Госуслуги» отправляется предупреждение. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

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