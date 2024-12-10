Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авария с машиной дипмиссии произошла в центре Москвы

В центре Москвы Toyota с дипломатическими номерами попала в аварию

close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Черная Toyota с номерами посольства Таджикистана и белая Skoda столкнулись на Бульварном кольце в Москве. Об этом сообщает 360.ru.

«У Toyota — дипломатические номера, <…> пострадал водитель этой иномарки», — говорится в сообщении.

О причинах аварии и состоянии мужчины не сообщается.

До этого Генеральное консульство РФ в Анталье заявило о трех раненых в аварии с автобусом в Турции россиянах. Туристы получили травмы во время ДТП в курортном районе Фетхие в провинции Мугла. Автобус перевозил 14 российских отдыхающих в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими ранениями.

Перед этим сообщалось, что турецкий водитель почти сразу напугал пассажиров своей дерзкой ездой. Во время одного из трюков мужчина не справился с управлением и транспорт повело в сторону, затем машина несколько раз перевернулась.

Ранее в Москве трое юношей напали на посольство Швеции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами