Авария с машиной дипмиссии произошла в центре Москвы

Черная Toyota с номерами посольства Таджикистана и белая Skoda столкнулись на Бульварном кольце в Москве. Об этом сообщает 360.ru.

«У Toyota — дипломатические номера, <…> пострадал водитель этой иномарки», — говорится в сообщении.

О причинах аварии и состоянии мужчины не сообщается.

До этого Генеральное консульство РФ в Анталье заявило о трех раненых в аварии с автобусом в Турции россиянах. Туристы получили травмы во время ДТП в курортном районе Фетхие в провинции Мугла. Автобус перевозил 14 российских отдыхающих в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими ранениями.

Перед этим сообщалось, что турецкий водитель почти сразу напугал пассажиров своей дерзкой ездой. Во время одного из трюков мужчина не справился с управлением и транспорт повело в сторону, затем машина несколько раз перевернулась.

Ранее в Москве трое юношей напали на посольство Швеции.