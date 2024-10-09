Автобус с туристами из России несколько раз перевернулся в Турции

В Турции перевернулся автобус с туристами из России. Об этом сообщает 78.ru. В момент ДТП в салоне находились 14 человек.

«В курортном городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с петербургскими туристами. Инцидент произошел ночью 8 октября, когда путешественников везли из отеля в аэропорт Даламана», – говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкий водитель почти сразу напугал пассажиров своей дерзкой ездой. Во время одного из трюков мужчина не справился с управлением и трансфер повело в сторону, затем машина несколько раз перевернулась. Туристы получили травмы. Один из пострадавших был госпитализирован уже в Санкт-Петербурге.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. На месте аварии произошел разлив топлива.

Впоследствии автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники. На хозяйке авто числится 75 штрафов за нарушение ПДД.

Ранее в Москве водитель уничтожил свой Infiniti в ДТП, убежал в барбершоп и избил ребенка.