На видео попало, как мужчина избивал безбилетного пассажира пистолетом в Петербурге

В Санкт-Петербурге 9 декабря в автобусе номер 12 на пассажира-безбилетника напал мужчина, который решил заступиться за кондуктора. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

Уточняется, что 38-летний пассажир не оплатил проезд, в результате чего контролер начал с ним конфликтовать. Другой пассажир решил вступиться за кондуктора, поэтому распылил газовый баллончик в лицо безбилетнику, а после этого достал пистолет и применил его в качестве холодного оружия.

Очевидцы конфликта сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как один из пассажиров во время драки достает пистолет и начинает бить им оппонента.

Сообщается, что у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и гематому.

До этого в центре Москвы мужчина столкнулся с агрессией после того, как сфотографировал Lada Priora под запрещающим знаком. Уточняется, что к москвичу, который сделал фотографию автомобиля, подбежали несколько мужчин, начали угрожать и пытались вырвать телефон из рук.

Ранее появилось видео из автобуса без тормозов.