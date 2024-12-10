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Появилось видео из салона автобуса с отказавшими тормозами в Амурской области

В Амурской области пассажир снял видео ДТП из салона автобуса

10 декабря в Амурской области в селе Чигири у автобуса номер 106 отказали тормоза, и он протаранил легковой автомобиль, снес дорожный знак, светофор и врезался в дерево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, пострадал водитель транспорта. Следственный комитет проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.

Один из пассажиров запечатлел происходящее на телефон. На кадрах видно, как автобус едет на полной скорости, а водитель объясняет, что у транспорта отказали тормоза. Во время движения автобус несколько раз врезается, люди падают и кричат.

До этого выяснилось, что трамвай с отказавшими тормозами, который врезался в два автомобиля в Новосибирске, протащил один из них по дороге несколько километров. ДТП произошло 3 декабря на территории Дзержинского района. Трамвай номер 14 столкнулся с автомобилем Toyota и зацепил Hyundai Solaris, который протащил по улице Волочаевской. Уточняется, что за рулем седана был мужчина 1973 года рождения.

Ранее сообщалось, что крупная авария парализовала движение в Москве.

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