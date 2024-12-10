В России появился бренд грузовиков Altai

На российский авторынок вышел грузовой бренд Altai. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Вся линейка нового бренда производится на военном заводе КНР «Ваншань».

«Поставляет автомобили ООО «Кистоун Авто», которое и заказало редизайн этих машин для рынка РФ. В арсенале два больших 20-тонника на полноприводных шасси с колесной формулой 6х6 или 4х4, а также заднеприводные 12-тонники», — говорится в публикации.

На площадке на Алтае пока собрали только два авто, остальное поставляется с китайского завода. Ценник стартует от 6-7 млн рублей за машину в 12 тонн и от 9 млн рублей за грузовое шасси.

До этого сообщалось, что китайский автобренд Livan собирается привезти в Россию новую гибридную машину.

Пока сроки выхода новинки неизвестны. Однако в компании также сообщили о рестайлинге кроссоверов Livan X3 Pro и Livan X6 Pro, который планируется в 2025 году. Параметры обновления также пока не раскрыли.

Ранее «АвтоВАЗ» представил новую Lada Aura.