«АвтоВАЗ» представил новую Lada Aura

На выставке «Comtrans-2024» состоялся показ матово-черной Lada Aura, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Конечно же, это пленка и пока непонятно, будет ли такой апгрейд АвтоВАЗ делать самостоятельно для клиентов», — говорится в сообщении канала.

В настоящее время палитра цветов кузова для «Ауры» представлена двумя металликами — «Платина» (серебристый) и «Кориандр», а также чёрным цветом «Пантера». О том, когда новая версия может появиться у дилеров, неизвестно.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября.

Автомобили будут поступать к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией.

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