На видео попало, как водитель и пешеход с ножом устроили драку в Уфе

В Уфе 8 декабря на пересечении улицы Ленина и бульвара Ибрагимова водитель и пешеход с ножом устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV».

«Водитель белой легковушки поворачивал на перекрестке направо. В это время дорогу переходил мужчина, но не строго по пешеходному переходу, а рядом с ним. Автомобилист, видимо, возмутился этому и вышел из машины, чтобы высказать претензии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пешеход достал нож и начал им размахивать. На кадрах видно, что вооруженный мужчина после того, как замахнулся на оппонента несколько раз, убежал. Водитель сел в машину и последовал за пешеходом. Чем закончился конфликт неизвестно.

До этого под Новосибирском арестовали депутата Виталия Пустотина, который в нетрезвом состоянии попытался скрыться от полиции и попал в ДТП. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок четверо суток.

Ранее появилось видео из автобуса без тормозов.