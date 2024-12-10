В России дорожные камеры начали проверять наличие ОСАГО у водителей

В России начались испытания системы проверки наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом сообщает auto.ru со ссылкой на главу РСА Евгения Уфимцева.

Евгений Уфимцев отметил, что на первых порах штрафовать водителей без полисов, обнаруженных с помощью камер, не будут — им планируется направлять уведомление об отсутствии ОСАГО. Штрафные санкции хотят ввести по завершении эксперимента.

С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер.

Решение о проведении 12-месячного эксперимента было принято во время совещания у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова. В соответствии с ним, все едущие по улицам машины фотографируются дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставляет номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ОСАГО. Если договор отсутствует, то система ГИБДД на следующий день отправляет еще один запрос.

При повторном отсутствии страховки водителю через «Госуслуги» отправляется предупреждение. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

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