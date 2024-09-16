Россиянам объяснили, как получить деньги при ДТП без ОСАГО

В России участникам аварии, у которых нет полиса ОСАГО, придется решать вопрос о денежной компенсации в суде. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Если у виновника аварии нет ОСАГО, то требовать компенсации придется в судебном порядке. Если у него есть полис, а у потерпевшего нет, то второй должен обратиться в страховую компанию первого. В случае, когда у обоих водителей нет ОСАГО, то потерпевшему тоже придется идти в суд. Ему предстоит оценить полученный ущерб и заплатить госпошлину, которая с 9 сентября возросла в несколько раз», — заявил эксперт.

Радько отметил, что водители могут договориться о выплате до суда. В обратном случае подобные судебные разбирательства обычно проходят долго, в особенности если виновник ДТП не согласен с размером компенсации. Также он имеет право потребовать провести судебную экспертизу, которая займет 3-4 месяца, и подать на апелляцию. Судебный процесс может растянуться от полугода до неопределенного срока, заявил юрист. В связи с этим он посоветовал водителям оформлять полис ОСАГО.

«Полис есть смысл оформлять, потому что сейчас он является основным способом возмещения ущерба. Но сами страховщики говорят, что на ремонт они отправляют машины примерно в 5-6% случаев. Зачастую они просто выплачивают денежную компенсацию с учетом износа», — добавил Радько.

Также он напомнил, что сейчас многие компании предлагают вид страхования, который называют «усеченным каско». Он позволяет защитить водителей в случаях, когда у виновника ДТП нет ОСАГО, пояснил эксперт. При этом стоит такая страховка намного дешевле, чем обычный каско.

Ранее стало известно, что ОСАГО хотят сделать дороже на 30%