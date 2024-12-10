Момент столкновения девушек на тюбинге с авто в Красноярске попал на видео

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Красноярске, в котором разбились две девушки на ватрушке, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Красноярскому краю. Опубликовано видео инцидента.

«По предварительной информации, вчера вечером на ул. Вольный проезд водитель автомобиля Honda перевозил двух девушек на привязанном с помощью троса тюбинге. Во время движения тюбинг вылетел на полосу встречного движения и ударился о проезжающий мимо автомобиль Toyota», — говорится в сообщении.

Одна из девушек не выжила. Вторая с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

У водителей признаков алкогольного опьянения не выявлено. В отношении водителя Honda возбуждено уголовное дело.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой строгого наказания за катание на привязанных к автомобилю ватрушках с детьми, а также за другие действия, которые создают угрозу жизни детей.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас в законе нет четкой формулировки, как наказывать за подобные действия. Депутат предложил относить подобные нарушения к статье 156 Уголовного кодекса РФ. По ней можно лишиться свободы на срок до пяти лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с созданием угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего.

Ранее красноярский блогер провез на тюбинге для катания приятеля с фейерверком и попал на видео.