Стало известно, что грозит водителю, катавшему девушек на тюбинге в Красноярске

Водителю, катавшему девушек на ватрушке в Красноярске, грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение ПДД с летальным исходом. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«27-летний парень был за рулем «Хонды», к которой они с подругами прицепили бублик. На одном из поворотов надувную подушку вынесло на встречку», — говорится в сообщении канала.

Сообщается, что в отношении водителя возбудили уголовное дело, также выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку, который пожалел, что дал машину для опасных развлечений. Скриншот из переписки с ним опубликовал местный блогер.

До этого сообщалось, что две девушки разбились, катаясь на ватрушке в Красноярске. Уточняется, что они ехали на тюбинге, привязанном к машине, и выкатились на встречную полосу движения, где врезались в автомобиль Toyota Camry. 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, а 20-летняя – находится в реанимации.

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