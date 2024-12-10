Россиянин ради дружбы сломал шлагбаум и попал на видео

В Новосибирске мужчина сломал голыми руками шлагбаум, чтобы пропустить друзей. Об этом сообщает ngs.ru.

«Один решил — зачем обходить шлагбаум, сильный же. И начал его ломать. Просто так сделали это. Под одним нагнулись и прошли, а во второй раз решили не нагибаться», — передает издание слова председательницы дома Екатерины.

Отмечается, что шлагбаум уже починили. Екатерина собирается обратиться в полицию.

До этого в Польше возле сельской волости Нова-Суха водитель грузовика выехал на железнодорожные пути на красный свет, в результате чего столкнулся с электричкой.

В результате столкновения поезд частично сошел с рельсов, пострадали три пассажира. На кадрах видно, что водитель самосвала выехал на пути, несмотря на красный свет, и оказался между двумя опущенными шлагбаумами.

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