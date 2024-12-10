Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин ради дружбы сломал шлагбаум и попал на видео

На видео попал россиянин, который ради друга сломал шлагбаум руками

В Новосибирске мужчина сломал голыми руками шлагбаум, чтобы пропустить друзей. Об этом сообщает ngs.ru.

«Один решил — зачем обходить шлагбаум, сильный же. И начал его ломать. Просто так сделали это. Под одним нагнулись и прошли, а во второй раз решили не нагибаться», — передает издание слова председательницы дома Екатерины.

Отмечается, что шлагбаум уже починили. Екатерина собирается обратиться в полицию.

До этого в Польше возле сельской волости Нова-Суха водитель грузовика выехал на железнодорожные пути на красный свет, в результате чего столкнулся с электричкой.

В результате столкновения поезд частично сошел с рельсов, пострадали три пассажира. На кадрах видно, что водитель самосвала выехал на пути, несмотря на красный свет, и оказался между двумя опущенными шлагбаумами.

Ранее стало известно, сколько штрафов на платных трассах РФ заплатили «зайцы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами