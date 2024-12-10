В России появились автомобили Maxus под новым брендом Avior

В России появился новый китайский бренд Avior, под которым скрываются фургоны Maxus. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Может быть вы помните фургоны Maxus, которые Группа ГАЗ Олега Дерипаски в далеких нулевых купила вместе с производством в Англии и хотела производить в России. Тогда у горьковчан не заладилось и бренд продали китайцам из SAIC. Теперь китайцы возвращают Maxus на российский рынок под брендом Avior», — говорится в публикации.

В линейке нового автобренда представлены микроавтобус G10 с 160-сильным дизелем, цельнометаллический фургон V90 и автобус Avior с пассажирской формулой 29+1.

Летом сообщалось, что китайские коммерческие легковые авто Maxus в России и Беларуси будут продавать под брендом Avior.

Avior – это белорусский бренд компании «КФ-Авто», которая занимается производством автобусов с китайским дизелем Weichai. Однако в РФ и Белоруссии будут продавать именно переименованные модели Maxus — Avior G10 (Maxus G10) и V90 (Maxus V90).

Ранее в Россию привезли китайского конкурента «Газели».