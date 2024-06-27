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В Россию привезли китайского конкурента «Газели»

В России появился новый китайский бренд грузовиков Forland

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АО «МБ РУС»

В России появился новый бренд грузовиков Forland из Поднебесной. Об этом сообщает портал Quto.ru. Импортером авто стала компания «МБ Рус».

По данным портала, в июле россиянам станут доступны базовые шасси, а осенью — машины с разнообразными надстройками. Первой моделью линейки станет Forland 3, который весит три с половиной тонны. Он будет конкурировать с «Газелью Next». Китайский грузовик будут продавать минимум за 3,26 млн рублей. Новинку оснастят 2,5-литровым турбодизелем на 157 л.с.

При этом флагманом линейки станет Forland 12 массой почти в 12 тонн. Внутри у модели будет 4,5-литровый двигатель на 209 л.с. Его можно будет купить за 5,5 млн рублей.

До этого стало известно, что в России в конце осени поступит в продажу новая модификация кроссовера Jetour T2. По данным СМИ, эту версию автомобиля оснастят 8-ступенчатым «автоматом» с гидротрансформатором Chery, которым известен по Exeed TXL и Chery Arrizo 8. Пока в РФ к покупке доступна только версия Jetour T2 с 7-ступенчатым «роботом».

Также в сентябре в России ожидается дебют компактного кроссовера X50 с 1,5-литровым мотором на 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом». Затем на рынке появится кроссовер X70, а также полноприводные модификации Jetour X90 Plus и Dashing.

Ранее китайская автокомпания открыла официальный автоцентр в Крыму.

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