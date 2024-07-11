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В Россию привезут китайские автомобили Maxus под другим брендом

В России китайские автомобили Maxus будут предлагать под брендом Avior

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ООО «КФ-АВТО»

Китайские коммерческие легковые авто Maxus в России и Беларуси будут продавать под брендом Avior. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что Avior – это белорусский бренд компании «КФ-Авто», которая занимается производством автобусов с китайским дизелем Weichai. Однако в РФ и Беларуси будут продавать именно переименованные модели Maxus — Avior G10 (Maxus G10) и V90 (Maxus V90).

По данным портала, сейчас обе машины проходят сертификацию по правилам ЕАЭС. Автомобили имеют как грузовое, так и пассажирское исполнение.

До этого сообщалось, что в России появился новый бренд грузовиков Forland из Поднебесной. Импортером авто стала компания «МБ Рус».

Россиянам станут доступны базовые шасси и машины с разнообразными надстройками. Первой моделью линейки станет Forland 3, который весит три с половиной тонны. Он будет конкурировать с «Газелью Next». Китайский грузовик будут продавать минимум за 3,26 млн рублей. Новинку оснастят 2,5-литровым турбодизелем на 157 л.с.

Ранее «АвтоВАЗ» приступил к тестам нового универсала.

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