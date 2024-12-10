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Российский пилот смотрел «Формулу-1» во время посадки самолета

Baza: российский пилот смотрел гонки «Формулы-1» во время посадки самолета

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Телеграм канал «Baza»

Российский пилот Airbus S7, который направлялся из Южно-Сахалинска в Новосибирск, смотрел «Формулу-1» прямо во время посадки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Фото из кабины Airbus A321 попало в паблик, посвященный «Формуле-1», c подписью «Simply Airways». Позже картинку удалили, но она успела разлететься среди сотрудников авиакомпаний и аэропортов», — говорится в публикации.

Предполагается, что кадр сделали в кабине самолета, который летел 2 декабря из Южно-Сахалинска в Новосибирск. После публикации фото в авиакомпанию стали поступать жалобы. Там пообещали разобраться в ситуации.

До этого космодом миллиардера Владислава Доронина, построенный для Наоми Кэмпбелл, был продан экс-гонщику F1 Никите Мазепину.

Отмечается, что после того, как Владислав расстался с Наоми, дом был выставлен на продажу за 9 млрд рублей. Спустя 10 лет собственник снизил цену продажи.

Ранее появилось новое видео с неуправляемым автобусом в Амурской области.

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