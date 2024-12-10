Российский автогонщик купил космодом в Барвихе, построенный для Наоми Кэмпбелл

Космодом миллиардера Владислава Доронина, построенный для Наоми Кэмпбелл, был продан экс-гонщику F1 Никите Мазепину. Об этом сообщает Mash.

«За ковчег в Барвихе Никита отдал 4,5 млрд. За эту сумму он получил 75 соток элитной почвы и 35-метровой высоты дом. Там есть спа-центр, 25-метровый бассейн, тренажёрный зал, ночной клуб, мегабаня и 333-метровый домик для охранников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как Владислав расстался с Наоми, дом был выставлен на продажу за 9 млрд рублей. Спустя 10 лет собственник снизил цену продажи.

Никита Мазепин, который до начала специальной военной операции выступал в «Формуле-1», на своей странице в соцсетях заявил, что больше не будет принимать участия в этих гонках.

«Хоть вы и не увидите моего возвращения в «Формулу-1», буду с радостью делиться с вами новостями о своих дальнейших шагах», — написал Мазепин.

Мазепин попал под санкции после начала СВО на Украине. Его включил в санкционный список Евросоюз, а также ряд других стран. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», спонсором которой являлась компания его отца «Уралхим». Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств «Уралкалия». На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке. Европейский суд наложил на Никиту санкции и впоследствии трижды продлевал их. Затем ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Мазепина. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе, в связи с чем Мазепин принял решение обжаловать это. В марте 2024 года с него были сняты санкции.

Ранее сообщалось, что в России появится гоночный болид с двигателем от Lada.