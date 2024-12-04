На видео попало, как электричка протаранила самосвал в Польше

В Польше возле сельской волости Нова-Суха водитель грузовика выехал на железнодорожные пути на красный свет, в результате чего столкнулся с электричкой. Об этом сообщает издание In Poland.

Сообщается, что в результате столкновения поезд частично сошел с рельсов, пострадали три пассажира. Авария произошла на важной железнодорожной линии, соединяющей Варшаву и Познань.

На кадрах видно, что водитель самосвала выехал на пути, несмотря на красный свет, и оказался между двумя опущенными шлагбаумами. Увидев приближающийся поезд, мужчина попытался предупредить машиниста и начал размахивать руками. Электричку остановить не удалось, она врезалась в большегруз.

До этого сообщалось, что в Невинномысске на путепроводе Степная — Партизанская столкнулись два легковых автомобиля. Пострадала женщина, вследствие ДТП она оказалась заблокирована в одном из автомобилей. Уточняется, что спасатели освободили пострадавшую и передали ее медикам.

Ранее на видео попало, как в Москве после массового ДТП вытаскивают людей из автомобилей.