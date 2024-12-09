Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько штрафов на платных трассах РФ заплатили «зайцы»

Штрафы россиян за неоплаченный проезд по платным дорогам составили 1 млрд рублей

close
Максим Богодвид/РИА Новости

Доходы бюджета от штрафов за неоплаченный проезд по федеральным платным дорогам в 2024 году достигли почти одного млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Из отчета ведомства следует, что за последние три года доходы бюджета от подобных штрафов выросли в шесть раз, а именно на 2,9 млрд рублей.

Результаты проверки работы Ространснадзора в 2021–2024 годах показали, что служба штрафует нарушителей на сумму от 1,5 тыс. рублей для легковых автомобилей и на 5 тыс. рублей – для владельцев грузовиков и автобусов. Штрафы применяются на дорогах с безбарьерной системой, на которые автомобили въезжают без шлагбаумов, а счет выставляется через камеры по номеру или через бесконтактные транспортеры.

По словам Петра Шкуматова, руководителя рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта», рост поступлений от штрафов в федеральный бюджет продолжится.

Ранее стало известно, какие шины выбирают россияне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами