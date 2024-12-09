Стало известно, сколько штрафов на платных трассах РФ заплатили «зайцы»

Доходы бюджета от штрафов за неоплаченный проезд по федеральным платным дорогам в 2024 году достигли почти одного млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Из отчета ведомства следует, что за последние три года доходы бюджета от подобных штрафов выросли в шесть раз, а именно на 2,9 млрд рублей.

Результаты проверки работы Ространснадзора в 2021–2024 годах показали, что служба штрафует нарушителей на сумму от 1,5 тыс. рублей для легковых автомобилей и на 5 тыс. рублей – для владельцев грузовиков и автобусов. Штрафы применяются на дорогах с безбарьерной системой, на которые автомобили въезжают без шлагбаумов, а счет выставляется через камеры по номеру или через бесконтактные транспортеры.

По словам Петра Шкуматова, руководителя рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта», рост поступлений от штрафов в федеральный бюджет продолжится.

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