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Транспортный налог в Москве будут повышать на 10% в год

В Москве транспортный налог будет повышаться на 10% в год

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Depositphotos

Депутаты Мосгордумы поддержали повышение ставок транспортного налога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, принятое на заседании столичного парламента.

«Повышение затронет только те категории транспортных средств, по которым ставки сейчас ниже предусмотренных федеральным законодательством. Рост налога будет плавным — в среднем не более 10% в год», — пояснили ТАСС в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.

В частности, на автомобиль со 120-сильным двигателем ставка транспортного налога вырастет с 25 до 28 рублей. Таким образом, собственнику такой машины придется заплатить на 360 рублей больше. Полная сумма составит 3,36 тыс. рублей.

Отмечается, что ставки транспортного налога не повышали десять лет. Уведомления на уплату налога за 2025 год придут гражданам через год — в 2026-м.

До этого стало известно, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.

Документ инициировали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что осуществляющие ремонт автомобилей дилеры, станции техобслуживания и страховые компании в условиях санкций столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали их своевременную поставку для ремонта машин.

Ранее в Думе предложили аннулировать иностранные права при нарушении ПДД.

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