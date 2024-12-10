Появилось новое видео с неуправляемым автобусом в Амурской области

Очевидцы сняли на видео последствия аварии с автобусом, у которого отказали тормоза в Амурской области. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«В селе Чигири рейсовый автобус №106 протаранил легковушку, снес светофор и дорожный знак и врезался в дерево. Предварительной причиной аварии называют отказавшие тормоза», — говорится в публикации.

Один из пассажиров запечатлел происходящее на телефон. На кадрах видно, как автобус едет на полной скорости, а водитель объясняет, что у транспорта отказали тормоза. Во время движения люди падают и кричат.

До этого выяснилось, что трамвай с отказавшими тормозами, который врезался в два автомобиля в Новосибирске, протащил один из них по дороге несколько километров.

Ранее две девушки разбились, катаясь на ватрушке в Красноярске.