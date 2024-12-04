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Выяснилось, почему «бешеный» трамвай разорвал два автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске у трамвая отказали тормоза, и он разорвал две машины

Трамвай с отказавшими тормозами, который врезался в два автомобиля в Новосибирске, протащил один из них по дороге несколько километров. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black и публикует видеозапись инцидента.

ДТП произошло 3 декабря на территории Дзержинского района. Трамвай номер 14 столкнулся с автомобилем Toyota и зацепил Hyundai Solaris, который протащил по улице Волочаевской. Уточняется, что за рулем седана был мужчина 1973 года рождения.

На кадрах видно, что трамвай едет на полной скорости и тащит за собой Hyundai Solaris.

До этого в Москве водитель протащил по дороге инспектора ГАИ, державшегося за ручку автомобиля. Сообщается, что сотрудники ДПС остановили автомобиль и попросили водителя показать документы, но он нажал на газ и поехал. Инспектор некоторое время скользил по дорожному покрытию вместе с машиной, после чего упал.

Ранее задержали амурчанина, тащившего привязанную собаку за автомобилем.

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