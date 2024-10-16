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Российский гонщик Мазепин больше не будет выступать в «Формуле-1»

Российский гонщик Мазепин заявил, что не вернется в «Формулу-1»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский гонщик Никита Мазепин, который до начала специальной военной операции выступал в «Формуле-1», на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что больше не будет принимать участия в этих гонках.

«Хоть вы и не увидите моего возвращения в «Формулу-1», буду с радостью делиться с вами новостями о своих дальнейших шагах», — написал Мазепин.

Мазепин попал под санкции после начала СВО на Украине. Его включил в санкционный список Евросоюз, а также ряд других стран. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», спонсором которой являлась компания его отца «Уралхим». Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств «Уралкалия». На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке, отказавшись также от сотрудничества с «Уралкалием». Европейский суд наложил на Никиту санкции и впоследствии трижды продлевал их. Затем ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Мазепина. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем, Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе, в связи с чем Мазепин принял решение обжаловать это. В марте 2024 года с него были сняты санкции.

Ранее российская пловчиха получила нейтральный статус.

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