В России появится гоночный болид с двигателем от Lada

К 2028 году планируется создать российский болид для гонок «Формулы-4» с двигателем от Lada. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской автомобильной федерации (РАФ), руководителя программы развития автоспорта SMP Racing Бориса Ротенберга.

«Мы пока не можем делать свои машины, но есть планы к 2028 году создать свой болид для «Формулы-4». Сделать свою монококовую конструкцию, свою подвеску, свои двигатели. Будем стараться, чтобы это был ладовский двигатель объемом 1,6 литра», — сказал Ротенберг.

«Формула-4» — категория болидов с открытыми колесами, предназначенная для начинающих гонщиков. Международная автомобильная федерация (FIA) не проводит чемпионаты в этом классе.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» начал тестировать универсалы Lada Iskra Cross.

Тестовый автомобиль Lada Iskra Cross уже собран конвейерным способом на линии Granta. В данное время по несколько автомобилей собирают вместе с Granta каждую неделю, они предназначены для отработки техпроцессов.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года. Автомобиль получит двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил юбилейный двигатель.