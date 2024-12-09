На трассе нашли 25 брошенных щенков чихуахуа

В Канаде 5 декабря на обочине дороги в Норт-Бей нашли 25 щенков чихуахуа. Об этом сообщает телестанция KTVU.

Уточняется, что собак забрали службы контроля за животными и доставили в приют округа Напа. Ветеринары обследовали щенков и сделали необходимые прививки. В приюте предполагают, что эти собаки могут принадлежать местному заводчику.

До этого во Владивостоке огромного краба провезли на верхнем багажнике автомобиля. Уточняется, что его погрузили на Mitsubishi Outlander и провезли под белым тентом.

Также сообщалось, что в Кудрово Ленинградской области при разгрузке продуктов у магазина груженая тележка выпала из автомобиля на женщину. Пострадавшая пыталась обойти фургон, и именно в этот момент на нее повалилась телега с коробками. По словам женщины, у нее болит голова и нога — возможно, придется обращаться в травматологию.

На кадрах видно, что для прохода людей водитель оставил узкую полосу пешеходной дорожки у забора.

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